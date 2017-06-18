Гостей крымских гостиниц просят экономить воду

Конкретных требований нет. Рекомендации носят общий характер и рассчитаны на понимание посетителей.

«Ув. Гости! – гласит надпись в одном из отелей Керчи. – Просьба экономно расходовать воду, в Крыму запасы воды ограничены».

Рядовые сотрудники отеля поясняют, что вода в кранах есть и она не кончится, но, в то же время, согласны с призывом администрации экономить, так как после перекрытия Северо-Крымского канала этот ресурс на полуострове ограничен, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Например, пока вы намыливаетесь, можно ведь воду не лить?», – высказала предположение горничная.

При этом к походу «по-маленькому» в кусты она отнеслась отрицательно, заявив: «Ну не настолько ж все плохо!».