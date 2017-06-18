Стоун рассказал о «невероятном самоконтроле» Путина

Владимиру Путину присущ «невероятный контроль» над своим телом. Об этом заявил Оливер Стоун.

Своими впечатлениями от общения с президентом РФ американский режиссер поделился с «Российской газетой». Как рассказал Стоун журналистам, во время многочасовых интервью Путин ни разу не пил воду. По словам режиссера, российский лидер не привык терять время зря.

Напомним, на этой неделе в Соединенных Штатах состоялась премьера фильма о Владимире Путине, который снял Оливер Стоун. Накануне «Аргументы недели» писали о том, что первая встреча президента России и режиссера состоялась в театре. Об этом рассказал адвокат Анатолий Кучерена.