Путин назначил нового главу ГИБДД

У российской Госавтоинспекции появился новый руководитель. Им стал Михаил Черников.

Указ о назначении Черникова главой ГИБДД подписал президент России Владимир Путин. Ранее полицейский возглавлял ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Напомним, пост руководителя ГИБДД стал вакантным в конце марта, после того как был уволен возглавлявший ведомство с 2011 года Виктор Нилов. Тогда же СМИ назвали главного кандидата на должность – в публикациях фигурировало имя назначенного сегодня Михаила Черникова.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что глава государства уволил ряд региональных руководителей силовых структур.