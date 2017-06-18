Путин назначил нового главу ГИБДД
18 июня 2017, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
У российской Госавтоинспекции появился новый руководитель. Им стал Михаил Черников.
Указ о назначении Черникова главой ГИБДД подписал президент России Владимир Путин. Ранее полицейский возглавлял ГУ МВД по Хабаровскому краю.
Напомним, пост руководителя ГИБДД стал вакантным в конце марта, после того как был уволен возглавлявший ведомство с 2011 года Виктор Нилов. Тогда же СМИ назвали главного кандидата на должность – в публикациях фигурировало имя назначенного сегодня Михаила Черникова.
Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали о том, что глава государства уволил ряд региональных руководителей силовых структур.