Путин уволил ряд региональных руководителей СК и МВД

В руководстве нескольких региональных управлений российских силовых структур произошли кадровые изменения.

Сегодня был опубликован указ президента РФ. Согласно документу, Владимир Путин уволил ряд чиновников Следственного комитета, МВД и УФСИН. В частности, речь идет о руководителе СК по Ленобласти и замначальника управления МВД по Свердловской области.

Предыдущее подобное массовое увольнение прошло в силовых структурах 1 мая. Тогда глава государства освободил от занимаемых должностей 15 генералов, служивших в МВД, МЧС и СК. Самым высокопоставленным чиновником, потерявшим работу, стал замглавы МЧС.