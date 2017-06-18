Путин и Медведев поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Работники сферы здравоохранения 18 июня отмечают профессиональный праздник. С этим медиков поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства в своей телеграмме отметил, что медицина – это самая гуманная и благородная профессия, которая требует глубоких знаний, трудолюбия, отзывчивости, полной самоотдачи и душевной щедрости. Также Путин подчеркнул, что на сегодняшний день перед медработниками стоят серьезные задачи. Так, по его словам, нужно совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, внедрять современные технологии и повышать эффективность здравоохранения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал медицинским работникам здоровья, успехов и счастья. «Именно от вас во многом зависит счастье, успех и благополучие в каждой семье. Ведь вы сопровождаете человека на протяжении всей жизни: помогаете появиться на свет и вырасти, лечите от болезней, дарите веру в свои силы и надежду на выздоровление», — отмечается в поздравлении премьера.