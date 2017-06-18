Сегодня небоскрёб "Евразия" в "Москва-Сити" должен покориться бесстрашному «человеку-пауку». Правда, сам он называет себя русским спайдерменом. Это руфер Сергей Девляшов.



На официальном канале на "YouTube" ведётся прямая трансляция его восхождения. Покорителю осталось преодолеть десяток этажей. А на земле его уже поджидают полицейские, спасатели и бригады скорой помощи. Пожарные хотели было снять руфера с высоты, но поняли, что длины лестницы не хватит, и прекратили попытки.