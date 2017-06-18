Все имущество Владимира Кехмана распродали на торгах

Имущество признанного банкротом основателя группы JFC и руководителя Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах. Его задолженность банкам составляет более 4 млрд руб.



Все имущество бывшего главы группы JFC – крупнейшего импортера бананов, и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах, в результате чего было выручено 264 тыс. руб.



Средства будут приписаны к денежным отчислениям Кехмана, которые удерживаются из его ежемесячной зарплаты после банкротства. Эти средства он должен будет распределить между кредиторами. На данный момент в так называемой конкурсной массе около 8 млн руб., сообщает RNS.



В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC, которая задолжала банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали и самого Кехмана. Только Сбербанк оценил его задолженность в 4,5 млрд руб. При всем при этом доход гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана за прошлый год, согласно его декларации, составил 13,7 млн руб.



