Максим Галкин отмечает 41-й День рождения: неизвестные моменты биографии

Любимец российской публики Максим Галкин распечатал пятый десяток: сегодня артист российской эстрады и супруг Аллы Пугачевой празднует сорок первый День рождения в кругу своей семьи – примадонны, дочери и сына.

По случаю дня рождения известного пародиста нелишним будет рассказать о прежде неизвестных фрагментах его биографии, пишет «Газета.ру».

Начать следует с того, что дед артиста по матери Георгий Прагин в 1941-м году сумел принять на себя командование и вывести из окружения танковую бригаду, потеряв при этом лишь одну боевую машину. За этот подвиг Прагина представили к званию Героя Советского Союза, но из-за «пятой графы» (национальность) награду так и не присвоили.

Отец Галкина получил звание генерал-майора, когда Максиму было шесть лет. Семья жила то в Германии, то в Одессе, то в Улан-Удэ, пока снова не вернулась на малую родину, в Московскую область, где будущий актер и родился.

Максим окончил РГГУ, получив специальность лингвиста и сел за диссертацию по русским переводам «Фауста» Гете. Но из аспирантуры Максим все же ушел: поманила актерская жилка. Вначале выступал в студенческом театре МГУ, затем - в Московском театре эстрады. За несколько лет Галкину удалось из молодого артиста прорваться на самый пик славы и жениться на Алле Пугачевой.