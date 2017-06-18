Минобрнауки РФ разработало новые меры безопасности для детского отдыха

После трагедии на Сямозере в Карелии в министерстве образования России решили ввести новые правила для обеспечения безопасности детей во время отдыха в лагерях. Напомним, на Сямозере погибло 14 детей.

Меры безопасности детского отдыха переработаны и усилены, сообщает 18 июня сайт ведомства. Толчком для проведения реформ в сфере безопасности стала прошлогодняя трагедия на Сямозере в минувшем году, - «Аргументы недели» рассказывали о ней. Тогда погибли 14 детей и следственные действия по этому делу еще не закончены.

К подготовке вожатых и педагогов в детских лагерях теперь применяется единый подход и требования жесткие. На каждый детский лагерь заведено своего рода «дело» - страничка в интернете общего доступа, где размещены все данные о преподавателях и вожатых лагеря, а также об услугах, которые тот или иной лагерь предоставляет.

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев поручил всем ключевым ведомствам от Минтруда до Роспотребнадзора и МЧС проводить регулярные проверки летних детских лагерей и докладывать о результатах каждой проверки.