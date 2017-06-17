В Сети возмущаются роскошью свадьбы дочери российского миллиардера

В Челябинске состоялась пышная свадьба дочери местного олигарха Бориса Видгофа Юлии. Несмотря на то, что мероприятие было полностью закрытым, в сети появились фото ресторана и выступления приглашенных звезд.

Многих людей возмутила чрезмерная роскошь этого мероприятия. Судя по видео и фотографиям, оказавшимся в соцсетях, на торжестве выступала группа IOWA, одной из ведущих свадьбы была известная российская актриса и модель Равшана Куркова.

Церемония, состоявшаяся 10 июня, была организована в челябинском отеле «Березка», и оформлена большим количеством цветов и золотых статуй зверей. Ни одной фотографии молодой пары гости не выкладывали.