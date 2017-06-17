На «Зенит Арене» из-за неработающих входов образовались очереди

Волонтеры и сервисмены, которые будут работать на стадионе на Крестовском острове, испытывали сложности с проходом на арену. Они выстроились в очередь, которая растянулась на несколько сот метров.

На стадионе работали только два входа из восьми. Для того, чтобы пройти внутрь арены, надо было потратить от одного до полутора часов, пишет «РБК-Спорт».

Стартовый матч Кубка конфедераций с участием сборных России и Новой Зеландии начнется в 18:00 на «Санкт-Петербург Арене».

Как сообщалось ранее, кот Ахилл из Эрмитажа, которого выбрали предсказывать итоги матчей Кубка конфедераций по футболу, сделал первое предсказание. Он предсказал России победу.

Российские артисты Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash выступят сегодня в Санкт-Петербурге на церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу. Участниками церемонии станут две тысячи артистов.