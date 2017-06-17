Кучерена рассказал о знакомстве Путина и Стоуна в театре

Первая встреча Владимира Путина и Оливера Стоуна произошла в театре. Об этом рассказал адвокат Анатолий Кучерена.

По словам Кучерены, которые прозвучали в эфире «России 24», первый разговор президента России и американского режиссера был непринужденным. Когда произошла эта встреча и в каком театре, адвокат не уточнил.

Напомним, на этой неделе в Соединенных Штатах был показан документальный фильм о Владимире Путине, снятый Стоуном. В интервью режиссеру российский лидер сделал немало резонансных заявлений. В частности, он заверил, что Москва ни при каких обстоятельствах не выдаст США разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена.