Грузы в Калининградскую область в настоящее время доставляются в основном железнодорожным транспортом. Альтернативным маршрутом доставки грузов является паромная линия Усть-Луга – Балтийск. Сейчас там работают два устаревших железнодорожных парома.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план паромного сообщения с Калининградской областью. Предусмотрено строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут работать на линии Балтийск — Усть-Луга.

"Строительство таких паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга – Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области", — говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте кабмина.