Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Владимир Путин в пятницу, 16 июня, провёл в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Участники совещания обсудили основные темы, которые поднимались 15 июня гражданами в ходе "Прямой линии" с Президентом. Участники совещания рассмотрели актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал участников совещания об авиаударе российских Воздушно-космических сил (ВКС) в районе сирийского города Ракка, в результате которого удалось уничтожить большую группу террористов, среди которых, предположительно, находились члены руководства террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России.

"Аргументы недели" писали, что Минобороны России начало проверять по различным каналам информацию о возможном уничтожении лидера террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара авиации ВКС РФ.