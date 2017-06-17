Стала известна дата похорон депутата Госдумы Олега Грищенко

Стала известна дата похорон экс-главы Саратова, депутата Госдумы Грищенко, скончавшегося 17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни. Похоронят Грищенко 19 июня в Саратове.

В 2004-2005 годах Олег Грищенко был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С 2005 года он исполнял обязанности мэра Саратова, а затем был избран депутатом городской думы и главой города. В 2011 году он был переизбран, а в сентябре 2016 года избран депутатом Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного.