Партия роста рассказала о кандидатах на выборы президента

Партия роста готовится к выборам президента России, которые состоятся в нашей стране в 2018 году.

Заместитель председателя партии Татьяна Марченко рассказала, что от партии в выборах могут принять участие ее лидер Борис Титов, его заместитель, депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева, предприниматель Дмитрий Потапенко или интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Возможно, представители Партии роста поддержат на выборах действующего президента Владимира Путина, если он решит баллотироваться, - сообщает РБК.

По словам Марченко, окончательного решения о выдвижении кандидата на выборы в партии пока нет.

В субботу, 17 июня, на съезде партии решение о кандидате на выборы не будет принято. Окончательное решение будет принято осенью.