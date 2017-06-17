В России возобновлено производство теплоходов на подводных крыльях «Комета»

В России возобновили производство теплоходов на подводных крыльях типа «Комета». Глава Минтранса РФ Максим Соколов рассказал, что такие теплоходы несколько десятков лет назад закупала Греция, и интерес к «Кометам» у этой страны сохранился.

Состоялась встреча сопредседателей российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с участием представителей Минтранса.

По словам Соколова, производство «Комет» возобновилось, теплоходы пока не продаются, но поставки за рубеж будут.

Теплоход строили в Рыбинске в Ярославской области. Судна даже назвали именем «Чайка», такой позывной был у первой женщины-космонавта, уроженки Ярославской области Валентина Терешковой.

По данным РИА Новости, судоремонтный завод «Вымпел» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу строительства и передачи морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М». Сейчас идут переговоры с потенциальным греческим заказчиком. Стоимость одного судна превышает €6 млн.