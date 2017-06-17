Собянин: Массового расширения зоны платных парковок в Москве не будет
17 июня 2017, 12:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москва Сергей Собянин пообещал, что массового расширения зоны платных парковок в мегаполисе не планируется. Как уточнил столичный градоначальник, возможны какие-то локальные решения.
По словам Собянина, благодаря организованным в Москве платным парковкам ежегодно собирается до 2-3 миллиардов рублей, которые идут на благоустройство районов, - передает "Эхо Москвы".
В интервью радиостанции мэр сказал, что в ходе строительства новых домов по программе реновации дворы будут благоустраиваться.