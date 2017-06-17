По распоряжению Медведева в Баренцевом море построят искусственные острова

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании четырёх искусственных островов в Кольском заливе Баренцева моря. Договор на строительство будет заключен с ООО «Кольская верфь».

Организацией получены разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков. «Распоряжением Правительства от 17 июня 2015 года №1129-р утверждён план первоочередных мероприятий по созданию в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр создаётся ОАО «НОВАТЭК» в лице дочернего общества ООО «Кольская верфь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.