Этот наш министр плохой маркетолог

Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ, который временно занимает должность министра по делам крымского туризма, сравнил отдых у нас и на берегах турецких.

У нас-де даже дешевле где-то, чем в Турции, поделился наблюдениями министр. А выводы он сделал, якобы «на своей шкуре» испытав все туристические прелести – СТРЕЛЬБИЦКИЙ в этом году посетил аж девять регионов России, так что, как он считает, ему есть с чем Крым сравнивать, сообщает "АН-Крым".

Я понимаю, если бы господин СТРЕЛЬБИЦКИЙ сравнивал не отдых, а ужины в ресторанах. Тут поел на пять тысяч, там на ту же сумму и по тому, на набережную ты потом пошел гулять или в туалет понесся, можно вроде и выводы делать. Но отдых как сравнивать, если в командировках (а министр, как я понимаю, говорил про девять командировок) ему должно быть не до отдыха. Хотя, может он случайно сболтнул лишнего, и такие теперь у крымских чиновников командировки, что можно только отдых и сравнивать?

Короче, не профессионально как-то провел маркетинговые исследования министр – некорректно сравнил исследуемые элементы. С чем его и поздравляем!

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»