Вдоль Керченской трассы идут поиски сокровищ

Сегодня на нескольких участках трассы Феодосия – Керчь, где также будет пролегать федеральная трасса «Таврида», ведутся археологические раскопки.

Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», работы ведут специалисты Института археологии РАН. Также на субподряде трудятся местные специалисты, археологи из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По словам одного из археологов, они занимаются охранно-спасательными раскопками в рамках подготовки к строительству трассы «Таврида». Согласно календарному плану, завершить поиски ценностей специалисты должны до конца февраля, пишет "АН-Крым".

Среди прочего, сегодня археологи работают на так называемом поселении Ленинское-7. Этот памятник датируется 17-19 веками. В эти времена здесь располагалась татарская деревня и почтовая станция.

Ничего уникального раскопать пока не удалось. Однако, рассказывают археологи, они успели найти две серебряные чешуйки, принадлежащие разным царствам. В этой связи, говорят специалисты, можно судить о том, что между царствами велась активная торговая деятельность.