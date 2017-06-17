Эксперт: У россиян прошла эйфория от Крыма

В ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ Крыму было уделено мало внимания, так как эйфория от «Крымской весны» уже прошла.

Такое мнение в комментарии «Аргументам недели – Крым» выразил политолог Владимир ДЖАРАЛЛА.

По его словам, как бы ни были велики эмоции и как бы ни считался момент присоединения полуострова к России «высшим моментом развития после длительного упадка», этот период проходит.

«Поэтому с полным основанием мы можем констатировать, что эйфория от «Крымской весны» прошла как на полуострове, так и в самой России. Это означает, что сейчас вступает в силу правило повседневной деятельности», – сообщил эксперт, добавив, что именно повседневная деятельность становится сейчас предметом интереса и информационных поводов.

По мнению ДЖАРАЛЛЫ, если ранее Крым сам по себе привлекал внимание, то сейчас главный интерес вызывает тема успехов полуострова. Сегодня поддерживать интерес к региону необходимо делами, что было продемонстрировано на прошедшей «прямой линией» вопросом о строительстве и сроках сдачи моста через Керченский пролив, пишет "АН-Крым".

«Нужно обратить внимание, что это федеральный проект, находящийся на контроле. Самое главное: все, что мы о нем знаем, показывает высочайший уровень реализации на каждом этапе: инженерном, финансовом, организационном», – сказал политолог.

Он отметил, что Аркадий РОТЕНБЕРГ, который является владельцем ООО «Стройгазмонтаж» – генподрядчика строительства моста, регулярно контролирует процесс. Он каждые две недели прилетает на стройку, лично осматривает участки и проводит совещания. Кроме того, результат работ находится на контроле у президента РФ.

«Поэтому это внимание как раз демонстрирует то, чего хочет Россия от Крыма: она хочет точно такого же высочайшего уровня управленческих успехов, которых пока мы не наблюдаем», – подытожил ДЖАРАЛЛА.

Напомним, вчера, 15 июня, прошла традиционная «прямая линия» с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Она длилась 4 часа, за это время Крыму уделили крайне мало внимания. Президенту был задан вопрос о строительстве моста через Керченский пролив и подходов к нему, а также о конфликте экс-прокурора республики, депутата Госдумы Натальи ПОКЛОНСКОЙ с режиссером Алексеем УЧИТЕЛЕМ вокруг фильма «Матильда». Также ПУТИН упоминал Крым, отвечая на вопрос о санкциях против России.