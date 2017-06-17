В эти выходные в Петербурге впервые пройдет фестиваль фудтраков - «Еда на колесах — 2017». Гости смогут попробовать недорогую и вкусную еду из ресторанчиков на колесах и послушать живую музыку.

Такие ресторанчики часто можно встретить в городе, но они либо принадлежат крупным торговым сетям, либо предлагают стандартный набор вкусностей на прилавках.

На фестивале «Еда на колесах — 2017» соберутся действительно интересные и самобытные кухни на колесах. Кроме того, организаторы обещают, что она не будет слишком дорогой.

А после дегустации можно будет поучаствовать в мастер-классах, спортивных играх для всей семьи или потанцевать под живую музыку.

Фудтраки уже давно существуют в США и других странах. Небольшие ресторанчики на колесах с едой на вынос, как правило, принадлежат частным владельцам, которые их самостоятельно оформляют и обслуживают. Таким образом, каждое кафе на колесах становится уникальным кулинарным мирком. Его клиенты могут познакомиться с блюдами, которые больше нигде

не встретишь.

(По материалам интернет-издания Городовой)