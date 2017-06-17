Путин: США полностью не осознают ядерной мощи России

Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты до конца, в полной мере не осознают ядерную мощь России. В интервью американскому режиссёру-документалисту Оливеру Стоуну, создавшему фильм о российском лидере, Путин ответил на ряд вопросов, в том числе об отношении США к военному потенциалу России.

На вопрос Стоуна: "Считаете ли вы, что США действительно осознают мощь России в ядерном оружии?" Путин ответил: "Не думаю"

По мнению российского президента, какое-то время международные партнёры считали, что "Россия окажется неспособна ответить на брошенные с их стороны вызовы из-за состояния своей экономики, из-за состояния определённых отраслей промышленности, а также из-за недофинансирования научных исследований", - сообщает ТАСС.

Путин заявил: "Сегодня, как я считаю, все убедились, что Россия не только способна ответить на этот вызов, но и в том, что Россия, вне всякого сомнения, сделает это".

Путин уверен, попытки нарушить ядерный баланс в мире - большая ошибка .