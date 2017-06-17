«Молодая Гвардия» поздравила медиков с профессиональным праздником

17.06.2017 11:44:27

В канун Дня медицинского работника они вручили десяти сотрудникам учреждения почетные грамоты и благодарственные письма Городской Думы. И это, по их словам, самая скромная возможность оценить самоотверженный труд большого коллектива врачей, медсестер и других специалистов, ежедневно спасающих жизнь маленьких сахалинцев.

Почетными грамотами были отмечены, в частности, заслуги медсестры Елены Рудиковой, педиатра Веры Гридяевой, врача-инфекциониста Сергея Чевозерова и др. В областной детской больнице сложился сильный коллектив, где работают профессионалы с опытом, накопленным в течение многих десятилетий.









Например, Вера Васильевна Гридяева на Сахалин приехала более полувека назад из Саратова. Лечила детей в Александровске-Сахалинском, Корсакове. А в Южно-Сахалинске она стала свидетелем становления областной детской больницы – от городского медучреждения до главной больницы для юного поколения островитян. По ее мнению, традицией сахалинской медицины всегда была высокая квалификация врачей, которая сочеталась с постоянным стремлением к профессиональному совершенствованию: «Это сохранилось и у нынешней молодежи, как и любовь к маленьким пациентам. Без этого наша профессия невозможна», - отметила ветеран труда.

- От всей души поздравляем наших медиков. Мы доверяем людям в белых халатах самое дорогое – жизнь, здоровье наших детей. Поэтому очень важно, чтобы уважение, признание со стороны государства и общества было адекватно высокой значимости их деятельности, - подчеркнул Александр Шарифулин.

- Здоровье – это главная ценность для человека. Ваша работа трудна и благородна, требует большой отдачи сил и высокого профессионализма. Примите благодарность за ваши знания, добрые умелые руки, за чуткость и способность к состраданию. Желаю вам удовлетворения от собственной работы, благодарных пациентов, тепла и понимания в кругу семьи и, конечно же, крепкого здоровья!- сказал Николай Литус.