«Прямая линия» глазами сахалинской молодежи

17.06.2017 11:28:51

Подобный формат общения со своим народом существует только в нашей стране, и с каждым годом интерес к ней со стороны граждан только растет, о чем говорит 2,5 млн вопросов и обращений. И это понятно, ведь доминантой последних лет стал ее акцент на внутренней, социально-экономической проблематике. Сахалинцы как никто заинтересованы в строительстве моста через Татарский пролив, вопрос о котором был поднят на «прямой линии». Отрадно, что у федеральной власти есть понимание ценности этого проекта и необходимости его реализации. Считаю, что при таком подходе в будущем этот вопрос будет непременно решен. Ведь мостовой переход даст импульс для удешевления товарообмена, экономики не только Дальнего Востока, но и в контексте перспектив сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

- В ходе «прямой линии» Президент дал высокую оценку российской молодежи, ее растущему патриотическому потенциалу, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус. - Лично для себя слова Владимира Владимировича я расцениваю как призыв к большей активности молодежи. У молодых действительно есть стремление к преобразованиям, но надо не сидеть сложа руки и пассивно требовать удовлетворения своих потребностей, а вносить свой вклад в развитие города или села, в котором живешь. Наши молодогвардейцы занимаются многими направлениями – организация трудоустройства молодежи, работа со школьниками, благоустройство дворов, экология и т.д. Мы практически, конкретными делами приносим пользу Сахалину, и нас радует, что неравнодушных людей среди молодых сахалинцев становится больше.