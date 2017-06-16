Патриарх Кирилл не заметил сращивания церкви и государства в России

Патриарх Кирилл прокомментировал получивший широкое распространение тезис о том, что в России произошло сращивание церкви и государства.

Выступая на конференции в храме Христа Спасителя, глава РПЦ подверг это утверждение сомнению. По словам Кирилла, приход в органы власти верующих людей говорит об успешности социальной миссии церкви, а не о том, что она и государство объединились в одно целое. Предстоятель РПЦ добавил: если бы священники действительно стали частью власти, они бы не испытывали сегодняшних трудностей, связанных с функционированием их приходов.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, что Патриарх Кирилл призвал священнослужителей отказаться от дорогих автомобилей.