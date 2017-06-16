Шувалов назвал условия для сокращения рабочей недели

Игорь Шувалов рассказал, при каких условиях в России и мире может быть сокращена рабочая неделя.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ, выступая на Астанинском экономическом форуме, главным таким условием является развитие технологий. Шувалов предрек, что технологический прогресс значительно повлияет на рынок труда и люди станут меньше работать.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые назвали оптимальную продолжительность рабочей недели. Специалисты в ходе своих исследований пришли к выводу, что люди, которые трудятся более 39 часов в неделю, рискуют серьезно подорвать свое здоровье.