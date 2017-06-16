В пункт приема металла Симферополя сдали две мины

Накануне вечером симферопольским спасателям поступило сообщение о том, что на пункте приема металла находятся подозрительные предметы цилиндрической формы, напоминающие бомбы.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, пиротехники установили, что подозрительные предметы действительно являются ориентированными морскими авиационными бомбами (ОМАБ – 25-8Н) весом 8 килограммов каждая, сообщает "АН-Крым".

На месте было принято решение об обезвреживании взрывоопасных предметов на следующее утро и организованно круглосуточное дежурство из числа сотрудников МВД и ФСБ.

К ликвидации морских авиационных бомб были привлечены сотрудники отделения пиротехнических работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Крыму.