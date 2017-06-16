Эта фракция не знала, что за нее дали слово

Глава Службы автомобильных дорог Крыма уверял, что камни, которые рассыпали между полосами, разделяющими потоки противоположных направлений, опасности не представляют.

Выступая по радио, Алексей САФРОНОВ рассказывал, комментируя нововведение, что хоть у ноу-хау и есть противники, утверждающие, что щебень может попасть на проезжую часть и стать причиной ДТП, на самом деле камни, являющиеся представителями крупной фракции данного вида, никуда, с того места, где их ведомство САФРОНОВА положит, не денутся.

Время показало, что фракция эта господину САФРОНОВУ не подвластна и подло выкатывается прямо под колеса автомобилей.

Стоит отметить, что на проезжей части лежат камни такого размера, что водители шарахаются в сторону, пытаясь их объехать. И будь где-нибудь указан номер телефона инициатора этого эксперимента, мобильный бы владельца, очевидно, не снес бы, пусть и справедливого, но обильного мата в адрес хозяина, сообщает "АН-Крым".

Кстати, томичи, откуда «десантировался» в Крым нынешний руководитель Крымавтодора, иронизируя, комментировали его недавнее назначение так: «Если уж там такие «перцы» нашли себе работу, то за крымчан можно быть спокойными!».

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»