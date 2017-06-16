Президент Фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов записал видеообращение, в котором задал своему бывшему товарищу по фонду Евгению Ройзману ряд неудобных вопросов имущественного характера.

Ранее мэр Екатеринбурга в своем блоге давал советы молодежи по поводу отношения к деньгам (мол, их можно только заработать). В ответ Андрей Кабанов задал вопросы по поводу происхождения капитала самого Ройзмана.

«Женька, скажи: откуда у тебя две квартиры в доме напротив Фонда, откуда у тебя музей, построенный рядом с фондом, откуда у тебя подземные гаражи рядом с фондом? Отмечу, что это все была земля, принадлежащая фонду, а на месте, где стоит дом, где сейчас живет Женька, там было еще одно здание, принадлежащее фонду. Пожалуйста, ответь, откуда у тебя это все? Скажи мне, пожалуйста, куда девались 15 миллионов, которые в 2011 году Прохоров (российский олигарх. – Прим. ред.) дал рассчитаться за долги фонда? Пожалуйста, ответь на эти вопросы», – заявил Андрей Кабанов.



Кроме этого, он раскритиковал мэра в связи с недавним митингом 12 июня, организованным сторонниками Алексея Навального. На мероприятии, одной из центральных тем которого была заявлена борьба с коррупцией, градоначальник, посетивший акцию, не обмолвился ни словом о взятках в органах власти.



«Ни слова про борьбу с коррупцией. А нафиг ты тогда пришел? Пришел, как всегда испугался, на заднице заездил», – отметил президент Фонда «Город без наркотиков».