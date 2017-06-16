Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от дорогих иномарок

Священнослужители Русской православной церкви должны отказаться от дорогих иномарок. К этому их призвал Патриарх Кирилл.

Любовь представителей РПЦ к люксовым автомобилям Кирилл в разговоре с РИА Новости назвал «глупостью», которая дает повод для критики церкви. Патриарх считает, что священники не должны ездить на дорогих машинах, даже если получают их в подарок. Кирилл посоветовал служителям культа пользоваться автомобилями среднего класса – по мнению предстоятеля РПЦ, они «достаточно комфортные и безопасные».

В конце мая «Аргументы недели» писали о том, что у орловского священника обнаружили внедорожник за 6 млн рублей. Мужчина заявил, что автомобиль ему подарили.