СМИ сообщили о продаже Прохоровым холдинга «РБК»

Михаил Прохоров больше не является владельцем медиахолдинга «РБК». Об этом стало известно СМИ.

Сегодня телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщил о том, что предприниматель продал компанию Григорию Березкину, которому принадлежит группа «ЕСН». Информация о проведении сделки в настоящее время официально не подтверждена. И в «РБК», и в «ЕСН» давать комментарии отказались.

Сообщения о том, что бизнесмен Михаил Прохоров намерен избавиться от своих российских активов, в том числе и от холдинга «РБК», появились еще летом прошлого года. Тогда эти сведения были опровергнуты окружением Прохорова как несоответствующие действительности.