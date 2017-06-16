Пушков прокоментировал сообщение Минобороны об уничтожении лидера ИГ

Сенатор Алексей Пушков прокомментирвал сообщение Министерства обороны России о ликвидации лидера террористической организации "Исламского государства", запрещенный в РФ, Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади.

"Если подтвердится гибель Аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение", - написал политик на своей странице в Twitter.

Российское Минобороны ранее сообщило о проверке по различным каналам информации о возможном уничтожении лидера запрещенной в России группировки "Исламское государство" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате авиаудара ВКС РФ 28 мая в Сирии близ Ракки.

По данным Минобороны РФ, в результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры ИГ, около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны.