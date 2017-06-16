Глава Мотыгинского района Красноярского края уволился из-за маленькой зарплаты

В Красноярском крае из-за маленькой зарплаты подал в отставку глава Мотыгинского района Алексей Храмцов. О планах уволиться чиновник лично предупредил на своей странице в социальной сети.

Депутаты райсовета Мотыгинского района единогласно поддержали увольнение Храмцова.

"Уф! Прошла сессия районного Совета. Короткий, но бурный роман с Мотыгинским районом закончен. Рассмотрели моё заявление об отставке... и единогласно поддержали! Да, я уже не глава Мотыгинского района! Причины... Уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях... От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня наверное возможно, но....", - написал в Facebook теперь уже бывший чиновник.