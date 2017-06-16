Сбербанк испытал беспилотник для доставки наличности

Беспилотник для доставки наличных денег впервые в мире испытан Сбербанком России. В ходе теста аппарат со скоростью 180 км/час преодолел 10 километров от кассового аппарата до машины инкассатора.

Испытания дрона для доставки наличности Сбербанк проводит с весны текущего года, и вот наконец создан агрегат, который устроил банкиров, сообщает на своей страничке в «Фейсбук» первый заместитель главы Сбербанка Лев Хасис.

При попытке перехватить деньги посторонними дрон запускает в контейнер с наличностью специальную краску и деньги превращаются в обычную бумагу. Испытания дрона еще продолжаются. Управляется беспилотник дистанционно.