Опрос: россияне согласны сделать еще один праздник - День отца

В России может появиться новый государственный праздник – День отца. Как показал порос Всероссийского центра изучения общественного мнения, к такому решению склоняется большинство российских граждан - 62%.

Эксперты ВЦИОМ подсчитали, что 37% россиян полностью согласны с предложением сделать новый государственный праздник - День отца. С этой идеей выражают солидарность еще 25% опрошенных россиян, а против нового праздника лишь 36% респондентов.

Порядка трети россиян (30%) считают, что дата праздника значения не имеет, а 16% респондентов предложили закрепить за Днем отца по примеру стран мира третье воскресенье июня. Еще 16% опрошенных считают, что День отца логичнее праздновать в последнее воскресенье октября, ближе ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.