Минздрав РФ опроверг существование безопасных норм алкоголя для россиян

Государственный научно-исследовательский Центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Министерства здравоохранения РФ опроверг распространенную рядом СМИ информацию о существовании безопасных норм алкоголя для наших соотечественников.

Накануне СМИ со ссылкой ГНИЦПМ писали, что якобы рюмку водки мужчинам можно пить с низким риском для здоровья дважды в день.

В тот же день медики выпустили опровержение. В действительности, не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. "Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья, - уточнили представители центра, - передает ТАСС.

Интерпретировать эти данные как "безопасный уровень потребления алкоголя" безосновательно, утверждают в ведомстве. Специалисты в публикациях говорили о стандартных дозах и уровнях воздействия на организм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).