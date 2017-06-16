После звонка Путину женщина из Ставрополья получила денежный перевод

Вопрос возмущенного президента Владимира Путина «Где деньги?!» относился как раз к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Жительница края не получила компенсацию после наводнения.

Жительница села Краснокумское на Ставрополье позвонила на «Прямую линию» к президенту Владимиру Путину и пожаловалась, что им не выплатили обещанную компенсацию после наводнения. Владимир Путин был возмущен таким фактом, поскольку деньги на компенсацию из госбюджета были выделены. На вопрос Путина «Где деньги?!» глава региона ответил делом: на банковский счет обратившейся жительницы поступили 60 тыс. рублей. Губернатор региона оправдывается: федеральные средства Ставрополье еще не получило, поэтому выделяет деньги из регионального бюджета.

Владимир Владимиров лично побывал в селе Краснокумское и встретился с местными жителями.