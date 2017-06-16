Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну поделился своим мнением о Иосифе Сталине. По словам российского лидера, у него сложное отношение к деятельности Сталина.

В интервью, которое было показано в документальном фильме Стоуна "Интервью с Путиным"на телеканале Showtime, Путин высказался о Сталине: "Это сложная фигура".

По мнению российского лидера, "Иосиф Сталин был продуктом своей эпохи". "Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом", — отметил он. Путин напомнил таких исторических деятелей, как Оливер Кромвель и Наполеон Бонапарт и отметил, что к таким фигурам нельзя относиться однозначно.

"Аргументв недели" писали, что Путин на вопрос американского кинодокументалиста о потенциальной "войне" в киберсфере между Россией и США напомнил Третий закон Ньютона