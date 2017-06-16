Мать-одиночка из Забайкалья после вопроса Путину через неделю получит квартиру

Ранее «Аргументы недели» сообщали о вопросе матери-одиночки из Забайкалья. Женщина с маленьким ребенком на руках с 2015 года не может получить квартиру, которая сгорела во время лесных пожаров и ей негде жить.

По факту этого обращения к главе государства региональная Прокуратура организовала проверку, и вот уже глава региона Наталья Жданова рапортует: властям поручено в течении недели решить жилищную проблему женщины, сообщает ТАСС.

После пожаров в 2015 году погорелице Наталье жилье предоставили, но оно для жилья непригодно, и женщина напрасно добивалась от властей справедливого решения, ничего не помогало, пока Наталья не позвонила Путину. Как и предполагал президент, губернатор региона 16 июня лично посетила село Шивия и встретилась с Натальей Калининой и дала своим заместителям неделю, чтобы решить вопрос с жильем. Через неделю губернатор планирует снова встретиться с погорелицей и проверить, как проблема решена.