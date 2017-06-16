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Путин о возможной "войне" : если есть действие, всегда есть противодействие

Президент России оценил вероятность "войны" между Россией и США

16 июня 2017, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Путин о возможной "войне" : если есть действие, всегда есть противодействие
фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин на вопрос американского режиссера Оливера Стоуна о потенциальной "войне" в киберсфере между Россией и США напомнил Третий закон Ньютона: "Если есть действие, всегда есть противодействие".

По словам кинодокументалиста, в момент ответа у Путина был "хитрый вид", российский лидер играет с ним, "как будто лиса, которая вышла из курятника". "Да, только там не было кур, к сожалению", — ответил на шутку Стоуна Путин.

Четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью Путина" с 12 по 15 июня показывал американский телеканал Showtime. На днях фильм покажут в России. Стоун задавал вопросы Путину на самые разные темы.

Путин в интервью заявил о вмешательстве Соединенных Штатов в выборы не только в России, но и на всем постсоветском пространстве и в других странах: в Восточной Европе, в Африке, в Латинской Америке.

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