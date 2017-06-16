Песков среди обращений к Путину не обнаружил конструктивных от оппозиции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил, что в рамках подготовки к "Прямой линии с Владимиром Путиным" среди миллионов обращений не нашел конструктивных предложений российскому президенту со стороны оппозиции.

Как пояснил пресс-секретарь президента России, под "оппозиционными обращениями" он понимает несогласие с политикой главы государства, которое подкреплено четкими предложениями по конкретным вопросам".

"Вот вы делаете то-то в отношении детских пособий. Но я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так. И если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Вот это была бы оппозиция Путину", - высказал своё мнение Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент России готов общаться с конструктивной оппозицией и "воспринимать их как своих визави".

"Аргументы недели" писали, что в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" российский лидер ответил на множество вопросов в течение четырех часов. Путин ответил на вопрос, кто станет его преемником на посту президента России. Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста. Российский президент заявил о снижении реальных доходов населения. Он рассказал о своем отношении к программе реновации в столице.