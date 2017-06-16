Президент РФ Владимир Путин ответил американскому режиссеру Оливеру Стоунуна на вопрос о богатстве. Стоун задал вопрос о слухах, что российский президент "самый богатый человек в мире", спросил, нет ли у Путина счетов на Кипре.

Про счета на Кипре Путин сказал, что их у него нет и никогда не было, и нет "такого богатства, о котором говорят". "Нет, и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили", — сказал Путин, а про богатство высказался: "Не думаю, что это большое счастье".

"Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого", - сказал российский лидер.

По словам Путина, талантливый человек гораздо богаче, чем тот, кто имеет много денег, - передает РИА Новости. "Вы гораздо более богатый человек, чем те, кто имеют на своих счетах большие деньги. У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", — сказал Путин.

Документальный фильм "Интервью с Путиным" Стоун готовил два года. Четырехсерийный фильм показал канал Showtime. Первый канал приобрел и покажет фильм про Путина с 19 по 22 июня.

"Аргументы недели" писали, что Оливер Стоун, снявший фильм "Интервью с Путиным", рассказал, что в процессе общения с российским лидером мог задать ему любой вопрос.

Например, Путин ответил на вопрос о желании стать царём. Российский лидер впервые рассказал о своих внуках. Стоун впечатлен тем, как российский лидер отстаивает интересы своей страны России.