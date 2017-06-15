Путин рассказал об отношении к анекдотам про себя

Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии ответил, как относится к анекдотам про себя.

Президент Российской Федерации заявил, что такого рода юмористические истории не запоминает. Также Путин признался, что до настоящего времени не прочитал ни одной книги, которая посвящена его персоне.

Ранее Владимир Путин неоднократно рассказывал анекдоты, выступая публично. Один из таких случаев произошел в ходе пресс-конференции Путина в конце 2015 года. Свое общение с журналистами Путин тогда начал с анекдота, с помощью которого президент оценил ситуацию, сложившуюся на тот момент в российской экономике.