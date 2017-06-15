Нашедшего мальчика в уральском лесу представят к награде

Павел Карпенко, который обнаружил мальчика и несколько самых активных участников поиска представят к наградам МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.



– Спасатели вместе с коллегами из МВД, Росгвардии и волонтерами ежедневно с рассвета и до заката метр за метром обследовали территорию в десятки квадратных километров. В зоне поиска работали пять кинологических расчетов МЧС и полиции, беспилотные летательные аппараты. За дни поиска на земле, воде и с воздуха была обследована территория почти в двести квадратных километров, – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков.



Поиски осложнялись тем, что неизвестно было направление, в котором идет малыш. В первую очередь усилия спасателей были направлены на обследование болотистых участков и русла реки, а также лесной зоны, где с помощью беспилотников были зафиксированы хищные животные: медведи и лоси. Волонтеры работали на обследовании участков, не представляющих опасности.



По словам близких, ребенок все дни, находясь в лесу, питался пестиками и пил воду из болота, мальчик был тепло одет –эти обстоятельства и позволили ему выжить, считают правоохранители.



МЧС России благодарит всех, кто принял участие в поисковой операции, которая хорошо завершилась. Активные участники поисковой операции и волонтер Павел Карпенко, который обнаружил малыша, будут представлены к медалям МЧС России.



Четырехлетний Дима потерялся в лесу 10 июня. Родители вместе с мальчиком приехали на водохранилище отдохнуть и порыбачить. Они переночевали в палатке, а утром отец вместе с Димой пошел в лес за дровами. Пройдя около сотни метров, ребенок попросился к маме, и отец отпустил его. Мальчик направился в сторону палатки и потерялся.