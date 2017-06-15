Путин признался, куда бы отправился на машине времени

На «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным главу государства пытались смутить неожиданными вопросами. Не получилось. На вопрос про машину времени глава государства ответил без смущения.

Каверзный вопрос Путину задала 12-летняя школьница из Московской области. Девочка спросила, что бы сделал Путин, если бы ему предоставилась возможность воспользоваться машиной времени.

Президент отметил, что не хотел бы таких машин времени, которые давали бы возможность менять будущее, так как это, по словам президента, может привести к неожиданным результатам. А сам бы он с удовольствием посмотрел бы с помощью машины времени, как строилась Россия, например, как возводили Санкт-Петербург и обязательно бы посмотрел, как воевали наши деды во время Великой Отечественной войны.

А что касается самой машины времени, то президент напомнил девочке, что такая машина уже есть – это учебник истории, которую надо уважать и изучать.