Путин рассказал, как относится к реновации

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" рассказал о своем отношении к программе реновации в столице. По его словам, важно, чтобы право граждан на собственность не было нарушено.

Глава государства напомнил, что речь идет о жилом фонде в Москве, который "через десять лет объективно превратится в ветхое, аварийное жилье".

Путин призвал своевременно решить проблему, пока она не стала нерешаемой, и подчеркнул, что насильно втаскивать людей в реновацию нельзя. Ему важно, как сами жители Москвы к этому относятся. Это выясняется путем опросов.

Президент РФ отметил, что реновация в Москве будет осуществляться за счет бюджета столицы. "У регионов нет таких денег", — сообщил Владимир Путин.

Напомним, в среду, 14 июня, нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве.