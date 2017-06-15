Путин рассказал, как относится к реновации
15 июня 2017, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" рассказал о своем отношении к программе реновации в столице. По его словам, важно, чтобы право граждан на собственность не было нарушено.
Глава государства напомнил, что речь идет о жилом фонде в Москве, который "через десять лет объективно превратится в ветхое, аварийное жилье".
Путин призвал своевременно решить проблему, пока она не стала нерешаемой, и подчеркнул, что насильно втаскивать людей в реновацию нельзя. Ему важно, как сами жители Москвы к этому относятся. Это выясняется путем опросов.
Президент РФ отметил, что реновация в Москве будет осуществляться за счет бюджета столицы. "У регионов нет таких денег", — сообщил Владимир Путин.
Напомним, в среду, 14 июня, нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве.