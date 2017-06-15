Путин призвал «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости

Врач-гинеколог из Уфы предрек возможное снижении рождаемости в России из-за демографической ямы 90-х годов, и поинтересовался у президента, будет ли продлена программа материнского капитала, и распространится ли она на третьего и последующего детей.

Президент признал, что после Великой Отечественной войны в России каждые 25 лет падает рождаемость, в 1990-е годы это падение составило 50%. Однако власти очень много усилий направили на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Президент напомнил, что в России были «введены выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной демографической ситуацией», после чего на 37% в этих регионах увеличилась рождаемость. Сейчас рождаемость в стране растет темпами, которых нет в европейских странах.

Путин призвал местные власти не жадничать в вопросах стимулирования рождаемости, поскольку молодые родители еще не встали на ноги, им нужна особая поддержка. Чуть раньше Владимир Владимирович рассказал, что недавно у него появился второй внук.



