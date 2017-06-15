Президент России Владимир Путин начал подготовку к «Прямой линии» за неделю, а последние двое суток готовился без перерыва, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



В это время он освободил себя от всех других мероприятий. Небывалую работоспособность главы России отмечал и американский режиссер Оливер Стоун, долгое время близко общавшийся с Путиным.



Предваряя общение с жителями страны, Дмитрий Песков отметил, что сюрпризов ждать не нужно, нужно ждать интересного, содержательного разговора. «Вы знаете, что президент не скупится на определения, на указания, на критику. Поэтому давайте дождемся», — отметил пресс-секретарь.



Сегодняшняя 15-я по счету «прямая линия» обещает быть самой высокотехнологичной. Были привлечены социальные сети, «доведено фактически до совершенства мобильное приложение, которое позволяет задавать в самых разных формах свои вопросы». Задать сегодня вопросы Путину смогут жители примерно десяти городов и сел России.



