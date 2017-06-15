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Песков: Путин готовился к "прямой линии" беспрерывно в течение двух суток

15 июня 2017, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Песков: Путин готовился к "прямой линии" беспрерывно в течение двух суток
argumenti.ru

Президент России Владимир Путин начал подготовку к «Прямой линии» за неделю, а последние двое суток готовился без перерыва, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В это время он освободил себя от всех других мероприятий. Небывалую работоспособность главы России отмечал и американский режиссер Оливер Стоун, долгое время близко общавшийся с Путиным.

Предваряя общение с жителями страны, Дмитрий Песков отметил, что сюрпризов ждать не нужно, нужно ждать интересного, содержательного разговора. «Вы знаете, что президент не скупится на определения, на указания, на критику. Поэтому давайте дождемся», — отметил пресс-секретарь.

Сегодняшняя 15-я по счету «прямая линия» обещает быть самой высокотехнологичной. Были привлечены социальные сети, «доведено фактически до совершенства мобильное приложение, которое позволяет задавать в самых разных формах свои вопросы». Задать сегодня вопросы Путину смогут жители примерно десяти городов и сел России.

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